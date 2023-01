Mondial des clubs (Maroc-2022): Al-Hilal FC vise le podium mondial

La formation de la capitale saoudienne, vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC, se présente à cette édition marocaine avec le costume de l’habitué des joutes mondiales qui nourrit l’ambition légitime de finir parmi les trois meilleurs clubs de la planète.

Al-Hilal FC, qui a découvert le Mondialito pour la première fois en 2019 au Qatar, s’était bien débrouillé pour un novice et n’a lâché la troisième place qu’après avoir âprement défendu ses chances.

En effet, les Saoudiens ont bien entamé la compétition en battant l’Espérance de Tunis (1-0) en quart de finale, avant de perdre face aux Brésiliens de Flamengo (3-1) en demi-finale, puis, in extremis, contre Monterrey de Mexico aux tirs au but 4-3 (2-2 en temps réglementaire) en match de classement.

Al-Hilal FC est revenu à la charge en 2021, aux Émirats arabes unis, mais là aussi il rate le podium. Après un début sur les chapeaux de roues face au club émirati d’Al Jazira (victoire 6-1), l’équipe saoudienne a cédé sur la marge minimum devant Chelsea (1-0), avant de subir la loi des Égyptiens d’Al Ahly du Caire (4-0) en match pour la troisième place.

Cette prestation honorable d’Al-Hilal FC n’est pas le fruit du hasard, mais l’aboutissement d’un parcours continental et national riche de l’un des clubs saoudiens les plus performants.

Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC et autant de fois finaliste malheureux, Al-Hilal a également remporté la Coupe des coupes de l’AFC deux fois (1996-97 et 2001-02) et la Supercoupe de l’AFC à deux reprises (1997 et 2000), entre autres.

Sur la plan national, Al-Hilal est le club le plus titré d’Arabie Saoudite, avec 18 titres de champion, avec à la clé le trophée des trois dernières années (2019-20, 2020-21 et 2021-22), Ainsi que 13 Coupes du Prince Héritier, neuf Coupes du Roi des Champions et trois Supercoupes d’Arabie Saoudite

Al-Hilal FC sera le premier adversaire du Wydad de Casablanca, le 4 février à Rabat (15h30). Le vainqueur de cette confrontation défiera le club brésilien de CR Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, le 7 février à Tanger (20h00).