Mondial des clubs (Maroc-2022): Flamengo veut atteindre le firmament du football mondial

Vainqueur de la Copa Libertadores, à la faveur d’une victoire 1-0 sur un autre club brésilien, l’Athletico Paranaense, le club brésilien s’était incliné en finale de l’édition 2019 du Mondial face au club anglais de Liverpool après prolongations. En demi-finale, il avait battu 3-1 Al-Hilal (Arabie Saoudite).

Comme le Real Madrid, il fera son entrée en demi-finale de la compétition, où il sera opposé au gagnant du duel entre le Wydad de Casablanca et Al Hilal, le 7 février à Tanger.

Le club le plus populaire du Brésil, fondé en 1895, avait remporté la Coupe intercontinentale en 1981 et la Copa Libertadores la même année, ainsi qu’en 2019 et 2022.

Les Cariocas ont également à leur palmarès sept titres de champions du Brésil (remportés entre 1980 et 2020) et quatre Coupes du Brésil, parmi tant d’autres trophées.

Parmi les joueurs qui ont marqué de leur empreinte la formation brésilienne, figure Zico, meilleur buteur dans l’histoire de Flamengo (509), qui avait notamment mené son équipe vers son premier championnat national en 1981, la Copa Libertadores la même année, un nouveau championnat carioca et la Copa Intercontinentale.

La moisson de titres s’est poursuivie (deux championnats en 1982 et 1983) jusqu’au départ de Zico pour l’Italie et Udinese.

Le club, coaché par le Portugais Vitor Pereira, pourra notamment compter sur Everton Ribeiro et Pedro, qui faisait partie de l’effectif brésilien à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, ainsi que sur Giorgian de Arrascaeta, qui a marqué deux buts pour l’Uruguay dans la même compétition. Le « Fla » compte également dans ses rangs David Luiz, Filipe Luis, Arturo Vidal, Gerson et Gabigol.

Le club évolue à chacune de ses rencontres au stade Maracanã. Les confrontations avec les trois autres principaux clubs de la ville (Botafogo, Fluminense et Vasco da Gama) ont été, depuis toujours, très populaires, à l’instar du derby “Fla-Flu”.

Et afin de mobiliser à bloc le représentant du football sud-américain dans cette compétition mondiale, la CONMEBOL (Confédération sud-américaine de football) a promis une prime de 5 millions de dollars à Flamengo en cas de sacre en Coupe du Monde des clubs.

Décidément, Flamengo semble déterminé à mettre fin à l’hégémonie des clubs européens sur la compétition et offrir au Brésil un 5è sacre dans cette compétition, après les victoires de Corinthians (2000 et 2012), São Paulo (2005) et Internacional (2006).