Aide américaine de 200 millions $ pour lutter contre la malnutrition aiguë dans le monde

Cette aide, qui sera délivrée par l’agence américaine pour la coopération internationale (USAID), servira à l’achat et la distribution d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) et d’autres aliments nutritifs afin de prévenir et de combattre la malnutrition aiguë.

« Ces aliments nutritifs vitaux seront distribués par l’intermédiaire de nos partenaires, l’UNICEF et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, aux personnes qui en ont désespérément besoin partout dans le monde, notamment au Soudan, au Burkina Faso et en Haïti », a précisé l’administratrice de l’USAID, Samantha Power, dans un communiqué.

L’insécurité alimentaire dans le monde a été aggravée par plusieurs conflits, notamment la guerre en Ukraine, et les impacts de la crise climatique.

La forme de malnutrition la plus aiguë et la plus mortelle touche actuellement 45 millions d’enfants dans le monde, a indiqué l’USAID dans un communiqué.

La malnutrition aiguë est aussi l’une des premières causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans, selon l’UNICEF.