Le Maroc participe au Caire au Forum arabe sur le renforcement des efforts de lutte contre la corruption

Organisé par la Ligue arabe en coopération avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, cet événement intervient à la veille de la 5ème session de la Conférence des Etats parties à la Convention arabe de lutte contre la corruption qui se tiendra mardi au Caire.

Le Maroc est représenté à ce Forum arabe par une délégation conduite par le Président de l’Instance Nationale de la Probité de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC), Mohamed Bachir Rachdi.

Outre des responsables de l’INPPLC, la délégation marocaine est constituée de représentants du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, du ministère de la Justice, de l’Agence Judiciaire du Royaume et du ministère de l’Economie et des Finances.

Les participants aux différents ateliers ponctuant les travaux de ce forum se penchent sur les efforts déployés par le secteur privé et son rôle dans la lutte contre la corruption ainsi que sur les moyens à même de promouvoir la probité et l’intégrité au sein des entreprises.

Les séances de travail portent entre autres sur l’impact de la mise en oeuvre des stratégies nationales adoptées dans le cadre de la lutte contre la corruption, et ce dans la perspective de renforcer le dialogue et la coopération entre les différentes parties prenantes outre l’échange de vues sur les défis auxquels sont confrontés les Etats parties à la Convention arabe de lutte contre la corruption. Parmi les thématiques abordées lors de cette rencontre figurent également « l’usage de la technologie dans la prévention et la lutte contre la corruption » et « le renforcement du rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption dans les pays arabes ».