Mondial 2030 : Le Maroc sera au rendez-vous de l’événement (Fouzi Lekjaa)

« Le Maroc sera au rendez-vous », a assuré M. Lekjaa dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une réunion élargie, dans le cadre des préparatifs du Mondial 2030, consacrée à la coordination entre l’ensemble des départements ministériels concernés, la mise en place d’un système unifié d’action commune et la mise en oeuvre d’une feuille de route intégrée, basée sur la l’exécution idoine des engagements, la convergence des initiatives et interventions et l’harmonisation de leur programmation, et ce en complémentarité des rôles des différentes parties prenantes, de sorte à garantir les conditions et les moyens nécessaires permettant au Royaume de réussir le pari de la co-organisation avec l’Espagne et le Portugal de cet événement sportif planétaire.

Cette édition, sera, comme voulue par Sa Majesté le Roi, la meilleure dans l’Histoire de cette manifestation, a poursuivi M. Lekjaa, notant que cette réunion élargie, qui a connu la participation de l’ensemble des intervenants concernés par le cahier de charges, s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions similaires tenues depuis l’annonce par le Souverain au peuple marocain de la bonne nouvelle de l’organisation par le Maroc de la Coupe du monde 2030 conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Le ministre a relevé que cette réunion a été l’occasion de faire le point sur le travail accompli jusqu’à présent et d’aborder les actions à mener dans les plus brefs délais, sachant que le dossier conjoint sera présenté avant fin juillet et sera voté par la FIFA avant la fin de l’année.