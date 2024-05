Le chef de la diplomatie marocaine s’entretient à Banjul avec son homologue yéménite à Banjul

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, jeudi à Banjul, en Gambie, avec le ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés, Shayea Mohsen Al-Zindani.

Les discussions entre les deux ministres ont porté sur le renforcement des relations entre le Maroc et la République Yéménite et les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines.

M. Bourita a réitéré, à cette occasion, le soutien du Royaume du Maroc à l’unité du Yémen frère, à sa stabilité et à sa souveraineté, sous la conduite du Conseil présidentiel.

Le ministre marocain a aussi mis l’accent sur le rejet des ingérences étrangères dans les affaires intérieures du Yémen.

Au niveau bilatéral, les deux ministres ont souligné l’importance du renforcement de la coopération sectorielle entre les deux pays.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cet entrevue, le ministre yéménite a souligné que le Maroc et le Yémen entretiennent des relations historiques et de fraternité sur tous les niveaux, bilatéral et autres.

M. Al-Zindani a ajouté qu’il a évoqué avec son homologue marocain un certain nombre de questions d’intérêt commun, mettant l’accent sur le soutien du Maroc au gouvernement du Yémen, à son autorité légitime et à sa stabilité et son unité.

« Nous aspirons à renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines sectoriels », a-t-il dit.

L’entretien s’est déroulé à l’occasion de la 15-ème session de la Conférence islamique au sommet, prévue les 4 et 5 mai à Banjul, sous le thème « Promouvoir l’unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable », en présence de l’ambassadeur du Maroc au Royaume d’Arabie Saoudite et Représentant permanent du Maroc auprès de l’OCI, Mustapha Mansouri, et de M. Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI).