L’UE octroie une aide d’un milliard d’euros pour soutenir le Liban

La présidente de la Commission européenne (CE) Ursula von der Leyen a annoncé, jeudi à Beyrouth, une aide financière d’un milliard d’euros qui sera allouée au Liban pour soutenir sa « stabilité socio-économique ».

« Le Liban est confronté à des défis majeurs au niveau local en raison des tensions et de la guerre dans la région (…) Nous voulons contribuer à la stabilité socio-économique du pays à travers la consolidation des services de base tels que l’éducation, la protection sociale et la santé », a indiqué Mme von der Leyen lors d’une conférence de presse avec le chef du gouvernement de gestion des affaires courantes, Najib Mikati, et le président chypriote Nikos Christodoulides.

L’aide destinée au Liban sera disponible à partir de cette année jusqu’en 2027, a-t-elle précisé, ajoutant que la CE accompagnera le Liban dans la poursuite des réformes économiques, financières et bancaires, nécessaires à l’amélioration de la situation économique du pays sur le long terme.

« La paix et la stabilité sont également primordiaux pour l’investissement. Nous soutiendrons l’armée et les autres forces de sécurité à travers ce programme, tout en fournissant les équipements et la formation nécessaire à la gestion des frontières », a-t-elle affirmé.

La Commission « comprend les défis auxquels fait face le Liban suite à l’accueil des réfugiés syriens, ainsi que d’autres déplacés, et met un accent particulier sur le bien-être des réfugiés et des communautés hôtes », a renchéri la présidente de la Commission. Frappé par une grave crise économique depuis 2019, le Liban abrite environ deux millions de Syriens, dont moins de 800.000 sont enregistrés auprès des Nations Unies.

La visite de la responsable européenne intervient au moment où Chypre avait récemment envoyé des bateaux de migrants irréguliers se dirigeant vers le pays depuis les côtes libanaises, tandis que les autorités libanaises réitèrent leur appel à la communauté internationale à rapatrier les Syriens dans leur pays, suite à l’arrêt des combats dans plusieurs gouvernorats syriens.