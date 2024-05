Présidentielle en Mauritanie: Le parti au pouvoir adopte la candidature de Mohamed El Ghazouani

La formation politique au pouvoir a décidé de désigner M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, comme son candidat pour la Présidentielle de juin prochain, indique le parti dans un communiqué publié à l’issue de son conseil national, tenu samedi.

A cette occasion, le président du Parti, Maalainine Ould Eyih, a affirmé que la décision d’adopter la candidature du M. Ould Cheikh El Ghazouani pour un second mandat a été prise conformément aux statuts du parti et en réponse aux requêtes des partis de la majorité (13 formations).

Le corps électoral mauritanien est appelé à voter le 29 juin prochain pour élire le Président de la République et en cas de second tour le 13 juillet. La campagne électorale débutera le vendredi 14 juin et se terminera le jeudi 27 juin à minuit.