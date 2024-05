France : deux morts dans une nouvelle fusillade près de Paris

Cette nouvelle fusillade intervient seulement deux jours après un précédent règlement de comptes lié au narcotrafic, qui avait coûté la vie à un homme et fait plusieurs blessés graves. Les deux hommes ont été tués vers 18H00, d’après la presse qui cite des sources policières, ajoutant que le ou les assaillants ont pris la fuite.

Les victimes, âgées de 33 et 35 ans, étaient connues pour violences et trafic de stupéfiants, toujours d’après la police. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 28 ans avait été tué et quatre autres blessés lors d’une autre fusillade dans la cité des Beaudottes, en banlieue de Paris.

Trois autres blessés par balles s’étaient également présentés à l’hôpital plus tard dans la nuit. Après Marseille, Sevran avait fait l’objet d’une opération antidrogue « place nette XXL » le 25 mars, dans l’objectif de porter un coup d’arrêt aux trafics.