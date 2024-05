Banjul : le Sommet de l’OCI salue les initiatives du Maroc sur les plans régional et multilatéral

Le Communiqué final sanctionnant les travaux de ce Sommet a ainsi loué les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour rapprocher les points de vue des protagonistes libyens.

Le Sommet salue les efforts déployés par le Royaume pour rapprocher les points de vue des protagonistes libyens et les réunir autour de la table de dialogue, dans le cadre d’une série de rencontres tenues au Maroc, en vue de faire avancer le processus d’une solution politique, conformément à l’accord de Skhirat, conclu en 2015, pour parvenir au règlement politique escompté, souligne le Communiqué.

D’autre part, le Sommet de l’OCI a également salué la « Déclaration de Rabat », adoptée à l’issue de la Conférence ministérielle de Haut-niveau sur les Pays à Revenu Intermédiaire en février 2024, qui a appelé à consolider la participation de ces pays à la gouvernance mondiale et à promouvoir le Groupe d’amitié des pays à revenu intermédiaire, pour devenir une plateforme gouvernementale officielle de dialogue, de sensibilisation et de coordination sur les questions de développement.

Le Sommet s’est également félicité des efforts consentis par le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme, saluant, à cet égard, le choix du Maroc par les Nations Unies en tant que partenaire pour abriter le Bureau du Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique.

Par la même occasion, le Sommet de Banjul a salué l’expérience marocaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, à travers la présidence du Groupe de réflexion de la Coalition mondiale pour vaincre l’Etat islamique (Daesh/ISIS) en Afrique, et l’organisation par le Royaume d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Coalition mondiale contre Daech à Marrakech, le 11 mai 2022.

Dans le domaine de la migration, le Sommet de l’OCI a salué le rôle pionnier du Roi Mohammed VI en tant que Champion des questions migratoires au niveau africain, et la poursuite par le Royaume du Maroc de jouer pleinement son rôle en tant que pays leader dans la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations.

Sur un autre registre, le Sommet s’est félicité de l’élection du Maroc à la tête du Conseil des droits de l’Homme (CDH) des Nations Unies pour l’année 2024, en reconnaissance par la communauté internationale de son rôle en matière de défense des questions centrales des droits humains. Il a également salué la Déclaration de Marrakech, issue du premier Séminaire international de mise en œuvre, d’élaboration des rapports et de suivi dans le domaine des droits de l’Homme, tenu à Marrakech en décembre 2022.

De même, le Sommet de l’OCI s’est félicité du soutien technique fourni par le Royaume du Maroc pour accroître la capacité agricole et renforcer la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions du monde, en consacrant plus d’un quart de sa capacité de production d’engrais à nombre de pays aux systèmes agricoles fragiles, et aussi en allouant 4 millions de tonnes d’engrais pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique au cours de l’année 2023, ce qui est de nature à augmenter la productivité de 44 millions d’agriculteurs dans 35 pays.

Le Sommet de Banjul a salué aussi l’obtention par le Royaume du Maroc du « Statut de Partenaire de Dialogue Sectoriel » auprès de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est, qui se veut le couronnement du processus de la dynamique des partenariats entre le Maroc et les pays d’Asie du Sud-Est.

Il s’est également félicité du rôle pionnier du Centre Mohammed VI pour le dialogue des civilisations dans la ville chilienne de Coquimbo, en tant que passerelle de communication civilisationnelle entre le monde islamique et les pays atlantiques d’Afrique et d’Amérique Latine en particulier.

La 15-ème Conférence au Sommet de l’OCI a salué, à ce propos, la résolution proposée par le Maroc et adoptée, à l’unanimité, par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 25 juillet 2023, au sujet de la « Lutte contre le discours de la haine : promotion du dialogue interreligieux, interculturel et de la tolérance ».

D’autre part, le Communiqué final a loué l’inscription par le Maroc du patrimoine du Malhoun sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, lors de la 18ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, tenue au Botswana en novembre 2023, et qui se veut une reconnaissance internationale des efforts du Royaume du Maroc pour protéger et valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel, portant à 14 le nombre total de biens culturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial immatériel de l’Unesco.