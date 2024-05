Banjul : le Sommet de l’OCI souligne son rejet total des plans séparatistes visant à porter atteinte à la souveraineté des États

Selon le Communiqué final de la 15ème édition de ce Sommet, les entités séparatistes constituent une menace pour la stabilité politique et sécuritaire dans plusieurs régions, y compris dans le continent africain, et sont autant dangereuses que les groupes terroristes et extrémistes, eu égard à leur alliance idéologique et aux moyens financiers, tactiques et pratiques dont elles disposent.

Les pays membres de l’OCI sont appelés à adopter une approche globale et intégrée pour renforcer les efforts déployés en matière de lutte contre les facteurs qui alimentent la propagation de l’extrémisme, du terrorisme et du séparatisme, souligne le document.

Le Sommet de l’OCI a également fait part de son soutien à la sécurité, la stabilité, la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays du Sahel et du bassin du lac Tchad, ainsi que de son opposition à toute ingérence extérieure dans ces pays.

Il a souligné aussi la décision du Mali d’opter pour une approche permettant aux Maliens de prendre en main l’opération de paix à travers la mise en place d’un cadre de dialogue entre les parties maliennes afin de parvenir à la paix et à la réconciliation, ce qui signifie l’abandon définitif de l’accord dit d’Alger, signé en 2015.