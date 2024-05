L’Espagne accueille 16,1 millions de touristes au 1T 2024, un record

Ces touristes ont dépensé 21.948 millions d’euros en Espagne entre janvier et mars, soit 27,2 % de plus, ce qui fait du premier trimestre de l’année une période « historique » pour le tourisme, qui comprend cette année la fête de Pâques.

« L’arrivée de touristes internationaux et les dépenses touristiques en Espagne ont connu une croissance significative au mois de mars, couronnant un premier trimestre historique pour le tourisme », selon le ministère de l’industrie et du tourisme.

En mars, 6,3 millions de touristes internationaux ont visité l’Espagne, soit 21 % de plus qu’au troisième mois de 2023, comme le montrent les enquêtes statistiques sur l’entrée des voyageurs étrangers (Frontur) et les dépenses associées (Egatur), qui révèlent que les dépenses touristiques au cours de ce mois ont une fois de plus battu des records.

Ces visiteurs étrangers ont rapporté 8.652 millions d’euros, ce qui représente une croissance de 29,7 % par rapport au mois de mars de l’année dernière.

Le Royaume-Uni a été le principal pays émetteur de touristes en Espagne en mars dernier, avec plus de 1,2 million de visiteurs et une augmentation de 13,3 % par rapport à 2023, suivi de l’Allemagne avec 909 031 touristes (soit une augmentation de 28,7 %) et de la France 791 648 (soit une augmentation de 31,8 %).

Au premier trimestre, le Royaume-Uni était également en tête avec près de 3 millions et une augmentation de 15,1 %, suivi par l’Allemagne (avec près de 2,1 millions et une augmentation de 19,5 %) et la France (avec près de 2 millions, une augmentation de 15,7 %).

Au cours des trois premiers mois de 2024, les communautés autonomes qui ont accueilli le plus de touristes sont les îles Canaries (4,3 millions et une augmentation de 14,3 % par rapport à la même période en 2023), la Catalogne (3,4 millions et une augmentation de 20,7 %) et l’Andalousie (2,4 millions, en hausse de 18,7 %).