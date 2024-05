Le 1er festival d’astronomie de Casablanca vise à populariser et renforcer la culture astronomique chez les jeunes (organisateurs)

Dans une déclaration à la MAP, Hamdi Erguibi, vice-président de l’association « Steps into space », organisatrice du festival, a expliqué que cet événement scientifique qui se poursuit jusqu’au 11 mai, vise à sensibiliser le public à l’importance de l’étude de l’univers et de l’espace, et à familiariser les jeunes avec ce domaine scientifique.

Dans ce sillage, M. Erguibi a souligné que ce festival comprendra l’organisation d’une série d’activités liées à l’astronomie spécialement conçues pour les jeunes, précisant que plus de 800 élèves bénéficieront de ces activités dans plusieurs écoles de Casablanca.

Par ailleurs, il a soutenu que le festival vise également à mettre en lumière les dernières découvertes et avancées dans le domaine de l’astronomie à travers des conférences et des présentations auxquelles participeront des professeurs et des chercheurs en astronomie du Maroc et de plusieurs pays arabes.

Cette deuxième journée a été marquée par l’organisation du « Forum Arabe », qui a offert l’occasion d’échanger des expériences et des connaissances, et de mettre en avant les réalisations arabes dans le domaine de l’astronomie.

Au programme de cette 1ère édition, l’organisation d’une série d’ateliers astronomiques par plusieurs clubs et associations astronomiques au Maroc, portant sur des sujets d’actualité dans le domaine scientifique, tels que la construction et l’envoi du télescope spatial James Webb, ainsi que des ateliers abordant des idées et des projets ambitieux comme la colonisation de la Lune et de Mars.

Cette manifestation scientifique, unique en son genre, offre une opportunité exceptionnelle pour les Casablancais et les passionnés d’astronomie et d’espace de découvrir et d’explorer de nouveaux mondes de connaissance.