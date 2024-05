Le bilan des réalisations de l’Agence Bayt Mal Al-Qods dépasse 13,8 millions de dollars pour la période 2019-2024 (rapport)

Le rapport, distribué aux participants à la 15ème Conférence au Sommet de l’OCI tenue à Banjul (4-5 mai, Gambie), souligne que l’Agence continue, sous la supervision personnelle du Roi, de s’acquitter de ses devoirs en vue d’améliorer les conditions de vie des habitants d’Al Qods, à travers des projets économiques, sociaux, éducatifs, culturels et de logement visant à apporter une réponse directe aux besoins des Maqdissi.

Ces projets, relève le document, ont contribué de manière considérable à améliorer les conditions des habitants d’Al Qods, à soutenir leur résistance, à préserver l’identité civilisationnelle de la Ville Sainte, à favoriser la coexistence pacifique et la fraternité entre les adeptes des trois religions célestes et à promouvoir le dialogue dans un cadre de respect mutuel et d’acceptation de la différence.

Le rapport met en lumière « le soutien continu du Royaume du Maroc à la cause palestinienne et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien », dont la dernière illustration en date a été l’opération humanitaire d’envergure, ordonnée par le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, au profit des Palestiniens à Al Qods et Gaza durant le mois de Ramadan dernier.

Outre les interventions humanitaires d’urgence, le rapport souligne le caractère diversifié des actions de l’Agence sur le terrain, par le biais de programmes et de projets visant à apporter un appui social aux Maqdessi et à leur assurer une vie digne, outre la prise en charge d’orphelins maqdessi, l’octroi de bourses scolaires, ainsi que l’organisation d’activités centrées sur la jeunesse, le sport, l’enfance, la femme et les personnes à besoins spécifiques, la protection du patrimoine, les arts palestiniens authentiques, la promotion de l’identité civilisationnelle fédératrice d’Al Qods et l’appui aux études et recherches sur Al Qods Acharif.

Le rapport relève également la diversité des réalisations de l’Agence en appui aux secteurs de l’éducation, la santé, la construction et la réhabilitation, l’habitat, la protection des bâtiments historiques, l’assistance sociale, ainsi qu’au programme d’aide d’urgence face à la pandémie de Covid 19, aux médias et à la liberté de la presse et à la campagne annuelle « Aouna » pour la récolte des olives.

Le document évoque, en outre, la méthodologie de travail de l’Agence s’appuyant sur un système de programmes pionner, comme en témoignent le Centre de recherche et d’études « Bayt Al Maqdiss », l’Observatoire « Arribat » pour l’observation, le suivi et l’évaluation à Al Qods, la Plateforme pour le commerce social et solidaire « Dalala », le Club Enfants pour Al-Qods, les Initiatives civiles pour un programme durable de développement humain à Al Qods et le Centre culturel marocain « Bayt Al-Maghreb ».