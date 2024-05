Koweït : Le Marocain Mohamed Daoudi parmi les lauréats du 42e prix de la KFAS au titre de 2023 X

La Fondation koweïtienne pour le progrès scientifique (KFAS) a dévoilé, dimanche, les noms des lauréats de la 42ème édition du Prix du Koweït, dont le professeur marocain Mohamed Daoudi.

Directeur du Centre des membranes avancées et des matériaux poreux à l’université Roi Abdelaziz pour les sciences et la technologie en Arabie Saoudite, M. Daoudi s’est vu attribuer ce prix dans la catégorie chimie ex aequo avec le chercheur palestinien Nashaat Nassar, pour ses recherches sur les matières minérales et organiques, indique dimanche la Fondation dans un communiqué, saluant les travaux scientifiques réalisés par le chercheur marocain, notamment dans le domaine de la chimie et ses approches avancées en la matière.

Quant au prix de la catégorie des sciences émergentes, il a été décerné à la Syrienne Dina Al-Qatabi pour ses recherches dans l’intelligence artificielle et la robotique, précise la KFAS, notant que l’Egyptien Mohamed Sultan a remporté le prix de la catégorie des sciences appliquées, pour sa nouvelle approche des systèmes hydrauliques.

Le Prix Koweït a été créé en 1979 conformément aux objectifs de la Fondation Koweïtienne qui consistent à soutenir la recherche scientifique dans ses différentes disciplines et à encourager les scientifiques et les chercheurs arabes.