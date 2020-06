Marocains bloqués à l’étranger : un nouveau groupe de 633 personnes regagne le Royaume via l’Aéroport Marrakech-Menara

Quatre avions de la Royal Air Maroc (RAM), avec à bord de chaque appareil entre 157 et 159 passagers, ont atterri à l’Aéroport international de la cité ocre, en provenance de la France (3 vols, 476 citoyens) et de l’Allemagne (un vol, 157 personnes).

Ces nouveaux arrivants, dont des bébés, portent à 1.550 le nombre des citoyens ayant regagné la Mère Patrie via l’Aéroport Marrakech-Menara durant les dernières 24 heures à bord de 10 vols au total, en provenance de la Grande Bretagne, de la France, des Pays-Bas, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de l’Allemagne.

Toutes les dispositions nécessaires ont été prises en étroite coordination avec l’ensemble des services et parties concernées pour assurer le bon déroulement de cette opération et ce, dans le respect strict des mesures préventives préconisées et du protocole sanitaire en vigueur (port du masque, respect de la distanciation physique, désinfection des mains et des bagages, etc).

L’ensemble des services intervenants ont, ainsi, renforcé leurs dispositifs afin de permettre à ces Marocains d’accomplir les formalités douanières et récupéré leurs bagages de manière fluide, avant d’embarquer à bord de bus à destination d’établissements hôteliers de la ville, où ils bénéficieront de tests de dépistage de la Covid-19, avant d’être confinés conformément au protocole sanitaire en vigueur.

Quelque 30 vols ont été programmés entre les 21 et 27 juin pour le rapatriement de 4.644 Marocains bloqués dans 17 pays, dans le contexte de la pandémie du Covid-19.