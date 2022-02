Maroc/Tourisme: La réouverture de l’espace aérien, une décision salvatrice (Bentahar)

“Cette décision était indispensable pour assurer la survie de toute notre industrie. C’est une décision salvatrice”, a dit M. Bentahar lors d’une rencontre entre le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch et le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, tenue pour discuter de la nécessité d’accompagner la récente décision d’ouvrir l’espace aérien, par des mesures adaptées à l’ampleur des enjeux.

Les conditions d’ouverture qui ont été fixées sont aussi importantes que l’ouverture elle-même, a-t-il poursuivi, soulignant l’importance de continuer à s’aligner aux standards internationaux en termes de conditions d’accès au pays, car l’un des challenges aujourd’hui réside dans la reconquête de la confiance de nos partenaires, des prescripteurs de voyage internationaux, des Tour Opérateurs, des compagnies aériennes et des visiteurs (Client Final).

M. Bentahar a fait savoir que les opérateurs du secteur touristique sont disposés à continuer à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires en matière de sensibilisation et de protocole sanitaire pour préserver la santé de leurs hôtes et celle de leurs employés. “Nous avons jusqu’ici pris la pleine mesure des enjeux et respecté toutes ces mesures et nous continuerons à le faire tant que cette pandémie n’est pas éradiquée”.

Par ailleurs, le président de la CNT a fait part de ses ambitions que le tourisme au Maroc retrouve sa place dans l’échiquier mondial, que la Destination Maroc redevienne attractive, qu’elle retrouve sa place dans le Top 30 Mondial et que le Maroc rayonne plus que jamais à travers le monde.

“Si nous sommes plus rapides dans l’exécution de nos décisions et que nous mettons tout en œuvre, à savoir le contrat-programme du secteur du tourisme et les 10 mesures du pacte responsable pour l’ensemble des acteurs du secteur, nous y arriverons”, a-t-il dit. Et d’ajouter: “Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas perdre les acquis de la vision Royale qui a fait du tourisme marocain un champion régional et continental”.

Cette réunion s’est déroulée en présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb et du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, ainsi que des membres de la Confédération.