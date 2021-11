Maroc : plus de 3MMDH en faveur des initiatives d’emploi et d’entrepreneuriat en 2022 (Sekkouri)

Le programme gouvernemental a dédié plus de 3 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2022, en faveur des initiatives d’emploi et d’entreprenariat au niveau national, a fait savoir, lundi à Agadir, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.