Maroc: Le succès de tout nouveau modèle de développement dépend de l’adoption d’une politique sociale intégrée (USFP)

Dans un communiqué final sanctionnant les travaux de son 11ème congrès national, tenu du 28 au 30 janvier sous le thème: “Fidélité, engagement, ouverture”, le parti estime qu’une révision du modèle de développement impose une redistribution des richesses aux niveaux social et spatial, de façon à réaliser la pleine citoyenneté, laquelle dépend de l’engagement dans les devoirs vis-à-vis des impôts et de la justice fiscale, tout en jouissant des droits aux niveaux social, économique et culturel.

L’approche politique est la garantie d’un saut qualitatif et d’un nouveau projet de société tel qu’envisagé par l’USFP en réponse aux aspirations du peuple marocain, souligne le communiqué.

“L’USFP, parti attaché à son identité sociale-démocrate, ne peut que se ranger aux côtés des forces progressistes et modernistes qui œuvrent à reconsidérer le rôle de l’Etat en le transformant en un rôle incitateur et interventionniste au profit des catégories les plus pénalisées au sein de la société”, poursuit la même source.

Le communiqué s’est attardé sur les chantiers entamés par la réforme constitutionnelle qui reste toujours ouverte, relevant que la consécration d’une “Monarchie constitutionnelle, démocratique, sociale et parlementaire”, telle que stipulée dans la Constitution, requiert la poursuite de la série de réformes politiques au niveau de l’équilibre des pouvoirs, du respect des pouvoirs constitutionnels, de la consolidation des bases solides de l’Etat social, la garantie de l’achèvement de la réforme du système judiciaire, la révision globale du système électoral et la lutte contre toutes les formes de corruption.

Par ailleurs, l’USFP a salué la tenue de l’ensemble des échéances électorales dans les délais impartis, en dépit des conditions exceptionnelles imposées par la pandémie, notant que le parti est arrivé à consolider sa place dans une dimension corollaire des efforts organisationnels qu’il a déployés et des positions politiques qu’il a adoptées.

Le parti a, en outre, estimé que les résultats de l’opération électorale ont vidé l’alternance de son sens politique, ne parvenant pas à être une alternance partisane sans sens politique, faisant part de son fort attachement à l’alternance démocratique, en respectant la pluralité, le droit à la différence, la transparence de l’opération électorale, l’élargissement de la base de participation à la chose politique, culturelle et sociale.

La réussite des travaux du Congrès sera une sorte de nouvelle incitation pour poursuivre l’action selon des programmes partisans versant dans le sens des engagements exprimés par le Premier secrétaire aux niveaux local, régional et national, avec davantage d’ouverture sur les compétences chez les jeunes, les femmes, les forces vives et les instances de la société civile, conclut le communiqué.