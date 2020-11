Maroc: Le FMI commence la réduction du ratio dette publique/PIB à partir de 2022

Le représentant du Fonds a, en outre, relevé qu’une reprise économique plus lente que prévu exigerait de repousser l’ajustement budgétaire, notant dans ce sens, que des mesures visant à élargir l’assiette de l’impôt et à accroître la progressivité du système fiscal, de nouvelles réformes de l’administration publique qui rationaliseraient les dépenses et le programme de privatisation des autorités contribueraient à reconstituer les marges de manœuvre budgétaire, tout en finançant l’expansion des programmes de protection sociale.

Parallèlement, M. Cardarelli a souligné que la Loi de finances au titre de l’année budgétaire 2021 entend continuer à soutenir la reprise au cours des prochaines années, principalement par la relance de l’investissement et la réforme du système de protection sociale récemment annoncée par les autorités.

“Les services du FMI saluent l’intention des autorités de soutenir la reprise en 2021”, a-t-il indiqué, ajoutant que la mission convient aussi avec les autorités que le processus de rééquilibrage budgétaire doit être progressif et ne devrait être entrepris que lorsque la reprise économique sera solide.