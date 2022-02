Maroc: Jazouli pour une mise en oeuvre “effective” de la nouvelle charte de l’investissement

Cette rencontre tenue avec des représentants du Groupement professionnel des banques marocaines (GPBM) et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en marge de la réunion interministérielle sur la nouvelle charte de l’investissement, a pour objectif d’échanger sur les grandes orientations de cette nouvelle charte et “d’interpeller le secteur privé pour sa mise en oeuvre sur le terrain, de manière très effective, avec des rendez-vous précis dans les prochaines semaines”, a déclaré M. Jazouli à la presse.

M. Jazouli a également rappelé que le Roi Mohammed VI a présidé, récemment, une séance de travail consacrée à la nouvelle charte de l’investissement, au cours de laquelle le Souverain a validé les grandes orientations de ladite charte et a donné ses Hautes instructions pour que le gouvernement “mette en place rapidement cette charte sur le terrain, et puisse prendre le relais également avec le secteur privé et le secteur financier à travers le GPBM et la CGEM”.

Pour sa part, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a souligné que ces réunions avec le secteur privé et le secteur bancaire interviennent conformément aux Hautes Orientations Royales, notant que le gouvernement est appelé à mettre en œuvre les dispositifs législatifs de la charte de l’investissement pour son opérationnalisation.

Le gouvernement veillera également avec tous les partenaires à mettre en place un plan d’action clair pour concrétiser cette charte, tout en tenant compte de la conjoncture économique actuelle, et ce à travers une vision claire en faveur de la relance de l’économie nationale.

De son côté, le vice-président du GPBM, Mohamed El Kettani, a indiqué que la réunion a été l’occasion de présenter les grandes lignes et les principaux axes directeurs de cette future charte d’investissement, mettant en avant l’importance de sa mise en œuvre dans la réalité pour relancer et doper l’initiative privée et l’investissement.

“En tant que représentant de la profession bancaire, nous avons déclaré que nous serons totalement mobilisés derrière le gouvernement suite à l’appel Royal, pour que nous puissions accompagner la dynamique et la relance de l’investissement”, a-t-il affirmé, précisant que cette charte “va apporter de réels leviers qui vont permettre aux jeunes et aux moins jeunes de réaliser des projets d’investissement, quelque soit leurs tailles et leurs secteurs d’activités et les territoires d’opérations”.

Le président de la CGEM, Chakib Alj a, quant à lui, souligné que cette nouvelle charte, tant attendue par les entrepreneurs, “va permettre de libérer le potentiel d’investissement du secteur privé et va aussi permettre à l’investissement privé de devenir plus important que l’investissement de l’État, et ce dans la vision du Nouveau modèle de développement”.

Il a, en outre, fait part de sa confiance en cette charte, étant donnée qu’elle est “pragmatique et va dans le sens du terrain”, notant que la CGEM est mobilisée, ainsi que toutes ses forces vives, à savoir les fédérations les CGEM régions, pour faire connaitre les avantages de cette nouvelle charte.