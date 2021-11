Maroc-France : La réinvention du modèle et de la démarche de partenariat au menu des discussions entre Jazouli et Riester

Lors de cette entrevue, MM. Jazouli et Riester ont réaffirmé leur volonté d’œuvrer ensemble, notamment en matière de promotion des investissements directs étrangers (IDE), rappelant, dans ce sens, que la France est en 1ère place des IDE entrants au Maroc et figure parmi les principaux partenaires commerciaux du Royaume.

Après avoir rappelé que l’investissement est au cœur du nouveau modèle de développement (NMD) comme souhaité par le Roi Mohammed VI, M. Jazouli a tenu à souligner que la France constitue le 2ème partenaire économique du Royaume et que plus de 1.000 entreprises françaises sont actuellement installées au Maroc, avec des partenariats industriels majeurs notamment dans les secteurs automobile et aéronautique.

Cette rencontre a été également une occasion pour les deux parties de passer en revue l’état des relations bilatérales entre le Maroc et la France et plus particulièrement la dimension économique.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite officielle de M. Riester au Maroc, les 22 et 23 novembre 2021, au cours de laquelle il a rencontré plusieurs responsables et représentants des secteurs public et privé.