Maroc/Automobile : 23.197 unités écoulées à fin février (AIVAM)

La marque Dacia domine le segment des VP, avec une part de marché de 22,97%, soit 4.888 unités écoulées à fin février 2023, suivie de Renault qui a vendu 3.615 unités (part de marché de 16,99%) et de Hyundai (3.009 unités et 14,14% de part de marché), relève la même source.

Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 369 unités (19,27% de part de marché), devant DFSK qui a vendu 335 véhicules (17,49% de part de marché) et Fiat avec 267 unités (13,94% de part de marché).

Côté premium, Audi a vendu 588 unités, soit une part de marché de 2,76%, devant Mercedes (504 unités et une part de 2,37%) et BMW (414 véhicules et une part de 1,95%).

Pour sa part, Porsche a écoulé 60 unités, avec une part de marché de 0,28%, alors que les ventes de Jaguar ont atteint 19 voitures (0,09%).