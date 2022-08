Maroc: annonce les résultats du concours commun d’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire

Les résultats de ce concours, organisé le 29 juillet, ont été annoncés via la plateforme en ligne du ministère www.cursussup.gov.ma, conformément à la note ministérielle 01/655 relative à l’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire au titre de l’année 2022-2023, rendue publique le 30 juin, indique un communiqué du ministère.

Le nombre de candidats admis au concours commun et ayant obtenu le seuil fixé s’est élevé à 61.336, dont 48.079 ont répondu présent, note la même source, ajoutant que dans le souci d’assurer l’égalité des chances, le ministère a aménagé 57 centres d’examen dans les villes et centres universitaires relevant de 21 préfectures et provinces des différentes régions du Royaume.

Afin d’orienter les candidats dans la préparation du concours, le ministère a publié, le 20 juillet, un cadre référentiel en trois langues qui renferme les informations essentielles y afférentes.

Selon la même source, le concours s’est déroulé dans de bonnes conditions et en toute transparence, malgré quelques cas très limités de triche qui ont fait l’objet de procès verbaux afin de prendre les mesures nécessaires.

Quelque 13.497 candidats n’ayant pas obtenu de notes éliminatoires dans l’une des épreuves ont été retenus, pour en sélectionner en finale 4.129 qui seront affectés dans les trois branches des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, selon les critères de mérite en fonction des résultats obtenus et de l’ordre des choix exprimés par les candidats, ainsi que du nombre de places disponibles dans chaque formation et établissement.

Le ministère a saisi cette occasion pour saluer l’implication distinguée des cadres pédagogiques, administratifs et techniques en vue d’assurer le succès de cette échéance nationale, ainsi que la mobilisation et l’accompagnement du ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports et des autorités locales et des services de sûreté qui ont contribué à l’organisation de ce concours. Tout en félicitant les lauréats, le ministère leur a lancé un appel pour entamer les inscriptions dans le plein respect du calendrier fixé à cet effet.