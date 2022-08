Sécheresse : l’UE encadre la réutilisation des eaux usées dans l’agriculture

L’Europe souffrant de plus en plus de sécheresses, la réutilisation de l’eau devient cruciale afin de garantir une source supplémentaire d’eau sûre et prévisible, tout en réduisant la pression sur les plans d’eau et en aidant l’UE à s’adapter au changement climatique, plaide l’Exécutif européen.

‘’Les ressources en eau douce sont rares et de plus en plus tendues. En ces temps de pics de température sans précédent, il est de notre devoir de cesser de gaspiller l’eau et d’utiliser cette ressource plus efficacement pour nous adapter au changement climatique et garantir la sécurité et la durabilité de notre approvisionnement agricole’’, a commenté le commissaire à l’environnement, à la pêche et aux océans, Virginijus Sinkevičius.

Les lignes directrices adoptées aujourd’hui peuvent aider à y parvenir et à garantir la circulation en toute sécurité, dans toute l’Union européenne, des produits alimentaires cultivés avec de l’eau recyclée, a-t-il relevé.

Le règlement de la CE sur la réutilisation de l’eau, applicable dès juin 2023, définit des exigences minimales en matière de qualité de l’eau, de gestion des risques et de surveillance, afin que la réutilisation de l’eau soit sûre.

L’objectif est de limiter la pression sur les eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que de promouvoir une gestion plus efficace de l’eau, conformément aux objectifs du Pacte vert européen.

Une récente proposition de la Commission visant à réviser la directive sur les émissions industrielles a encouragé également une consommation d’eau plus efficace dans tous les processus industriels, notamment par la réutilisation de l’eau.