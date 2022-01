Mali : le PM de transition dénonce un “terrorisme politique, diplomatique et médiatique” contre son pays

”Nous sommes reconnaissants des efforts consentis par nos partenaires dans notre pays. Le peuple malien n’est pas ingrat. Cependant, nous n’acceptons pas qu’on nous piétine, qu’on nous méprise. Notre dignité n’est pas négociable”, a déclaré M. Maïga, dans une allocution prononcée lors du lancement du Festival panafricain de la cotonnade (Fepac), samedi à Kita, dans le sud-ouest du pays.

Les dirigeants actuels du Mali savent ce qui est bon pour leur pays vis-à-vis duquel ils exigent le respect par tous, a indiqué M. Maïga.

”C’est seulement à ce prix que la coopération peut se poursuivre en préservant surtout les intérêts et en respectant notre souveraineté pleine et entière”, a-t-il souligné.

Evoquant les sanctions de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), il a dénoncé ”le caractère illégal, illégitime et inhumain” des mesures qu’elles ont imposées au Mali le 9 janvier dernier.

Selon le ministre, ces sanctions ne visent qu’à déstabiliser son pays, au moment où les Forces armées maliennes (FAMa) remportent ”d’éclatantes victoires sans précédent sur les terroristes”.

Le Fepac, qui en est à sa 6e édition, est organisé par l’Association des jeunes pour la valorisation du coton (AJVC) et vise à promouvoir les produits dérivés du coton, en augmentant les capacités de transformation locale de ”l’or blanc”.