Mali : 8 terroristes tués et 16 suspects interpellés fin février

Sur le théâtre centre (zones d’Alatona, Niono, Bandiagara, Bankass, Mandoli Koro) de l’opération ”Kélétigui” du plan ”Maliko”, les offensives ont permis aux FAMa de tuer huit terroristes, d’arrêter sept suspects et de détruire des mines artisanales, a indiqué le communiqué de l’armée, publié sur son site officiel, ajoutant que quatre terroristes présumés ont été interpellés dimanche à Niafunké (Tombouctou), dans le nord du pays.

Cinq terroristes présumés ont également été interpellés lors des opérations du théâtre sud (région de Sikasso) et mis à la disposition de la gendarmerie, poursuit la même source.

Ces ”succès” confirment la volonté des FAMa de ”consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles, mais qui disposent toujours de capacités de nuisance reposant désormais sur la pose des mines artisanales et la prise en otage de civils utilisés comme boucliers humains”, note le texte.