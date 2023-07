Madaëf certifié parmi les “Best Places to Work” au Maroc pour l’année 2023

Le leader de l’investissement touristique au Maroc, Madaëf, vient d’être certifié parmi les meilleurs employeurs au Maroc pour l’année 2023.

La certification “Best Places to Work” est décernée aux entreprises les plus performantes en matière de conditions de travail et récompense la grande confiance accordée par les collaborateurs à leur management, indique la société d’investissements touristiques dans un communiqué.

Les résultats de l’évaluation, ajoute la même source, illustrent les diverses actions engagées par l’entreprise pour attirer, retenir et fidéliser les collaborateurs et les accompagner dans leur développement personnel et professionnel.

“Cette distinction confirme notre engagement en matière de développement du Capital humain, et notamment celui de bâtir une culture d’entreprise forte et un environnement de travail inclusif, propice à l’épanouissement et à la performance de nos collaboratrices et collaborateurs, a souligné la directrice du pôle Finance et ressources, Ghizlane Khaloufi, citée par le communiqué.

Chaque année, le programme évalue la qualité de vie au travail de plusieurs entreprises grâce à une méthodologie rigoureuse et transparente. Il comprend une évaluation RH compilant l’ensemble des pratiques managériales au service du bien-être au travail et une deuxième évaluation anonyme adressée aux collaborateurs autour de 8 thématiques incluant la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.

Société leader de l’investissement touristique au Maroc, Madaëf met à profit sa connaissance pointue du tourisme pour le développement et l’exploitation d’actifs du secteur, contribuant fortement à l’émergence de nouvelles destinations touristiques, au renforcement de la capacité d’accueil et à la montée en gamme de l’offre touristique nationale.

Elle détient aujourd’hui pas moins de 50 actifs touristiques en exploitation, à travers tout le Royaume, ainsi que 16 enseignes hôtelières partenaires de renom, 17.327 lits en exploitation et plus de 5.100 emplois directs.

Best Places to Work est un programme international de certification qui récompense les meilleurs employeurs dans différent pays. L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité d’une entreprise grâce à un processus en deux étapes axées sur 8 dimensions autour de la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.