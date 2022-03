L’UE lance le Prix de la Capitale européenne de l’innovation

Soutenus par le Conseil européen de l’innovation (EIC) dans le cadre du programme de recherche & innovation ‘’Horizon Europe’’, les prix ”reconnaissent le rôle que jouent les villes pour façonner l’écosystème local de l’innovation et promouvoir une innovation porteuse de changement”.

Le concours décernera six prix d’une valeur totale de 1,8 million d’euros dans deux catégories : ‘’La capitale européenne de l’innovation’’ et ‘’La ville la plus innovante’’.

‘’Les villes sont les moteurs du changement dans toute l’Europe. Grâce à leur capacité à rassembler les acteurs de l’écosystème local de l’innovation, elles peuvent accélérer la croissance des jeunes pousses et des innovateurs et, dans le même temps, apporter une transformation systémique afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique’’, a déclaré la commissaire à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse, Mariya Gabriel.

Le concours est ouvert aux villes d’au moins 50.000 habitants des États membres de l’UE et des pays associés à Horizon Europe.

Le prix a été décerné pour la première fois en 2014. Les lauréats précédents sont Barcelone (2014), Amsterdam (2016), Paris (2017), Athènes (2018), Nantes (2019), Louvain (2020) et Dortmund (2021).

En 2021, Vantaa en Finlande a reçu le titre de Rising Innovative city grâce à une nouvelle catégorie introduite pour récompenser les pratiques innovantes mises en œuvre par les petites villes de plus de 50.000 et jusqu’à 249.999 habitants.