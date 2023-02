L’UE : 12 milliards dâ€™euros Ã©conomisÃ©s en gaz depuis le dÃ©but du conflit russo-ukrainien (Ã‰tude)

Le solaire et l’éolien ont produit un niveau record d’électricité dans l’UE au cours de cette période, grâce à des capacités croissantes et des conditions climatiques favorables, souligne le think tank spécialisé dans les questions énergétiques.

Au cours des douze derniers mois, l’UE a produit 10% d’énergie solaire et éolienne – 50 térawatts par heure (TWh) – en plus par rapport à la même période en 2021-22, précise la même source.

Quelque 90 TWh de gaz auraient été nécessaires pour produire ces 50 TWh d’électricité, qui ont donc été remplacés par des énergies renouvelables, ce qui a permis d’économiser ces 12 milliards d’euros, a calculé le think tank.

Néanmoins, les importations de gaz vers l’UE n’ont baissé que de 5%, selon Ember, qui précise que le gaz russe pèse à l’heure actuelle 16% des importations du bloc, comparé à 40% il y a un an.

L’étude préconise de remplacer les énergies fossiles avec de l’éolien et du solaire, en vue de permettre à l’UE d’atteindre une sécurité et une indépendance énergétique.