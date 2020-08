L’Ivoirienne Sylvia Lopez-Ekra nommée coordonnatrice résidente de l’ONU au Maroc

Mme Lopez-Ekra apporte à ce poste plusieurs années d’expérience dans le travail de développement, dont 18 années au service de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a-t-il indiqué dans son point de presse quotidien. Dans le cadre de sa dernière affectation, elle a été en poste à Accra en tant que cheffe de mission et représentante du pays pour les Bureaux de l’OIM au Ghana, au Bénin et au Togo.

Auparavant, Mme Lopez-Ekra a été Coordonnatrice résidente des Nations Unies par intérim au Ghana et a également travaillé au siège de l’OIM, à Genève, où elle a dirigé le groupe de coordination pour les questions de genre, après avoir été cheffe de projet dans le cadre des programmes d’autonomisation et de génération de revenus élaborés à l’intention des femmes victimes des conflits en République démocratique du Congo, en Guinée et au Rwanda. La responsable onusienne est titulaire d’une maîtrise en droit et administration publics, avec mention, de l’Université Panthéon-Sorbonne à Paris.