Libération Pétronin: ne “jamais transiger avec l’islamisme”, dit Le Pen

Marine Le Pen a estimé vendredi, après la libération de l’ex-otage Sophie Pétronin au Mali, qui a coïncidé avec la remise en liberté de plusieurs dizaines de prisonniers, que “jamais on ne devrait transiger avec l’islamisme”.

“Nos soldats combattent au Mali depuis de longues années. Certains de leurs camarades sont morts au combat. Jamais on ne devrait transiger avec l’islamisme et permettre la libération de jihadistes, au risque d’exposer plus encore nos armées déjà durement éprouvées”, a tweeté la présidente du Rassemblement national.

Plus tôt dans la matinée, la dirigeante d’extrême droite avait demandé en marge d’une conférence de presse à Nanterre que l’exécutif informe les partis politiques et les groupes parlementaires des “conditions” de la libération de Mme Pétronin.

La candidate à la présidentielle avait évoqué des “échos” selon lesquels “non pas quelques dizaines, mais semble-t-il quelques centaines, d’islamistes auraient été libérés en contrepartie” de la libération de Mme Pétronin, “dont des jihadistes”, ce qui n’est “pas pour nous rassurer quand on est attaché à la sécurité de notre pays”.

Sophie Pétronin, la dernière otage française dans le monde, a recouvré la liberté au Mali et est arrivée vendredi en France, épilogue de près de quatre années de détention aux mains de jihadistes présumés.

Cette opération, entourée de zones d’ombre, a coïncidé avec la remise en liberté entre dimanche et mardi de plusieurs dizaines de prisonniers que des responsables maliens, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont présenté comme des jihadistes, mais dont l’identité et le profil n’ont pas été divulgués.

Damien Rieu, assistant parlementaire de l’eurodéputé RN Philippe Olivier, lui-même conseiller de Marine Le Pen, a proposé sur Twitter de “rendre” à ses ravisseurs Mme Pétronin, qui a dit s’être convertie à l’islam. “On a libéré 200 criminels jihadistes qui vont repartir tirer sur nos soldats et dépensé 10 millions (d’euros)pour elle mais elle se convertit à l’islam et veut retourner au #Mali… Rendez Sophie Pétronin à ses ravisseurs”, a-t-il écrit.

L’eurodéputé RN Gilbert Collard a ironisé sur le fait que Mme Pétronin se soit convertie à l’islam et veuille retourner au Mali. “On apprend que l’otage qui vient d’être libéré contre 200 jihadistes qui iront tuer nos militaires s’est convertie à l’islam et veut retourner au Mali: comme ça, une fois là-bas, il ne reste plus aux jihadistes qu’à la reprendre comme otage ! La bonne affaire !”.

L’ancien bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot, s’est dit “choqué” sur Twitter que Mme Pétronin “n’ait pas un seul mot pour la France et pour nos soldats alors que sa libération, qu’on voudrait heureuse, va mettre physiquement en danger nos hommes là-bas, ainsi que nombre de Maliens avec les 200 jihadistes libérés”.