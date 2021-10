Liban : L’armée fera face à tout abus menaçant l’ordre public (ministre)

“L’institution militaire empêchera tout abus susceptible de provoquer des troubles ou de menacer la sécurité publique”, a affirmé M. Slim lors de sa rencontre avec le président Michel Aoun au palais présidentiel de Baabda, à l’est de Beyrouth.

D’après un communiqué de la Présidence libanaise, la rencontre entre Aoun et Slim a porté sur la situation sécuritaire dans le pays, après les événements survenus jeudi dans le quartier de Tayouneh à Beyrouth, et le rôle joué par l’armée pour rétablir la sécurité et la stabilité.

“Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté de la nécessité d’accélérer les enquêtes en cours pour identifier les auteurs, et les tenir pour responsables devant la justice”, a ajouté le communiqué.

Le bilan des affrontements à Beyrouth s’est alourdi à 7 morts et 32 blessés, dont certains se trouvent dans un état critique, a annoncé vendredi la Croix-Rouge libanaise.