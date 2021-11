Les USA toujours engagés à fournir un «parapluie nucléaire» à la Corée du Sud (défense)

«La Corée du Sud et les États-Unis, en tant qu’alliés, communiquent et se consultent étroitement sur une variété d’affaires de sécurité et, à propos de l’examen de la posture nucléaire, la partie américaine a partagé suffisamment d’informations liées avec nous», a fait savoir le responsable asiatique, ajoutant qu'”il n’y a pas du tout de changement dans l’engagement américain à fournir un parapluie nucléaire».

Le parapluie nucléaire fait partie de l’engagement affirmé par Washington à mobiliser une vaste gamme de capacités militaires, nucléaires et conventionnelles, pour défendre son allié asiatique. L’engagement est parfois appelé «dissuasion étendue».

Durant un examen en cours de la posture nucléaire, l’administration Joe Biden chercherait à déclarer un «non-recours en premier aux armes nucléaires», ce qui écarterait la possibilité pour les États-Unis de lancer des frappes nucléaires préventives en cas d’urgence, une décision qui, selon des critiques, pourrait affaiblir la force de dissuasion face aux adversaires potentiels.