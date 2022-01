Les USA suspendent 44 vols de compagnies aériennes chinoises en réponse à des restrictions de Pékin

L’administration Biden a annoncé vendredi la suspension de 44 vols des États-Unis vers la Chine assurés par des compagnies aériennes chinoises, en représailles aux restrictions similaires imposées par la Chine aux compagnies américaines ces dernières semaines.

Ces restrictions entrent en vigueur le 30 janvier et durent jusqu’au 29 mars. Elles concernent les vols entre Los Angeles et New York et cinq villes chinoises.

Le gouvernement chinois a annulé les vols, assurés par American Airlines, Delta Air Lines et United Airlines, après que les passagers de leurs avions ont été testés positifs au virus après leur arrivée en Chine. Les passagers avaient été testés négatifs avant d’embarquer à bord de leurs avions.

Le gouvernement américain a fait valoir que cette politique constitue une restriction injuste de l’aviation qui viole un accord de longue date entre les deux pays.

“Le gouvernement chinois autorise individuellement chaque voyageur potentiel à se rendre en Chine avant son départ des États-Unis, après avoir vérifié les résultats des tests effectués avant le départ et les autres documents requis”, a écrit Carol A. Petsonk, une haute responsable du département de l’aviation, dans l’ordre de vendredi.

“Les transporteurs américains, qui respectent toutes les réglementations chinoises pertinentes en ce qui concerne les protocoles avant le départ et en vol, ne doivent pas être pénalisés si les passagers, après leur arrivée, sont ultérieurement testés positifs au Covid-19”, a souligné Mme Petsonk.