Les hashtags “TF1Raciste” et “#JeNeSuisPasUneBeurette” enflamment la toile

Les hashtag “TF1Raciste” et “#JeNeSuisPasUneBeurette” enflamment depuis dimanche 31 mai la toile à la suite de la diffusion de l’épisode “Yasmina” de la série “Joséphine Ange Gardien” qui traitait d’une “beurette de banlieue”, un terme sexiste et raciste.

La chaîne a rediffusé un épisode intitulé “Yasmina”. Le hic, c’est que le descriptif de l’épisode, fourni par TF1 et disponible notamment sur le replay de chaîne (et disparu depuis) mentionnait une “beurette de banlieue”, un terme sexiste et raciste.

Quelle honte @TF1 #TF1RACISTE

Comme d’habitude, c’est l’histoire d’une maghrebine qui va etre sauvée par un homme blanc des griffes des mechants maghrebins

Sans oublier l’utilisation d’un terme raciste envers la communaute maghrebine, en 2020, la honte#TF1RACISTE #TF1RACISTE pic.twitter.com/QUFwsF13aA — Mx (@Mxsah_) May 31, 2020

“C’est un terme vernaculaire qui n’a de sens qu’ici (en France). Car il renvoie à un imaginaire français, une vision orientaliste qui date du Moyen Âge”, explique Nacira Guénif-Souilamas, sociologue, anthropologue et maîtresse de conférence à Paris 8.

Yasmina ‘beurette’ ‘de banlieue’: racisme, sexisme, mépris social s’expriment sans gêne sur TF1. Cette violence symbolique que subissent tant de nos concitoyens contribue à la reproduction des discriminations quand elle n’alimente pas la violence physique. Immonde. #TF1RACISTE pic.twitter.com/c3VHd95qI9 — Bastien Lachaud (@LachaudB) May 31, 2020

Ce lundi dans l’émission “L’heure des pros” de Pascal Praud sur Cnews, on débattait sur le mot “beurette”. Florilèges: pour le publicitaire Jacques Seguéla : “Le mot beurette est poétique, on peut toujours voir du racisme partout, c’est poétique”. Et pour pour Elisabeth Lévy : “il est descriptif ce terme, il est pas péjoratif. Il a été inventé par eux mêmes”.

Le terme beurette est péjoratif ! C’est raciste et sexiste.

C’est un terme qui sexualise la femme maghrébine

Je ne le vous dirai jamais assez,

Arrêtez de l’utiliser. #JeNeSuisPasUneBeurette — Amelle Chahbi (@AmelleChahbi) June 1, 2020

La série Joséphine Ange Gadien n’en est pas à sa première polémique. L’année dernière un épisode se déroulant en 1830 et consacré à l’esclavage avait suscité de larges critiques.

Le terme #Beurette » en plus d’être devenu #raciste il est profondément #sexiste. On qualifie de « beurette » une femme « dévergondée » issue de l’immigration maghrébine , comme de « cagole » celle de Marseille, « chagasse » celle de Toulouse, « piche » celle de Montpellier 1/2 https://t.co/RMghyQeIff — Fiona Lazaar (@FionaLazaar) June 1, 2020

Quand des femmes d’origine Nord-africaine/maghrébine vous dit que le terme “beurette” est péjoratif, raciste, misogyne & dégradant, écoutez-les, apprenez, déconstruisez et respectez. C’est le minimum d’écouter les principales concernées, non? #JeNeSuisPasUneBeurette — Rim-Sarah Alouane (@RimSarah) June 1, 2020

« Beurette » est un mot sexiste, raciste, classiste. Si on vs dit de ne pas l’employer, c’est parce qu’on connaît toute sa signification. Croyez-nous. Il existe bcp d’autres mots qui ne le st pas pour désigner les descendantes d’immigrés nord-africains. #JeNeSuisPasUneBeurette — Shanese (@shaneservr) June 1, 2020

La France, c’est ce beau pays où on trouve le mot Bamboula « à peu près convenable » et Beurette « poétique ». Gardez vos fantasmes sexistes et racistes pour vous !#JeNeSuisPasUneBeurette https://t.co/HsSJAMrHef — Boson Peak 🌍✊ (@BosonPeak) June 1, 2020

Je ne suis pas une Beurette.

Je ne suis pas prisonnière de ma condition de femme maghrébine dans un quartier sensible.

Je ne suis pas là pour être sauver par un homme blanc. Et non, être appelée “Beurette” n’est pas quelque chose que je trouve poétique.#JeNeSuisPasUneBeurette — 𝕸𝖆𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘 (@ZinaElric) June 1, 2020

Bien sûr cest toujours les plus concernés qui sont invités sur le plateau tv pour débattre. 4 invités pour débattre sur le mot “beurette” et pas un seul maghrébin ou maghrébine.#TF1RACISTE #JeNeSuisPasUneBeurette pic.twitter.com/3c79vyxAvo — aminebenz (@amine_213_) June 1, 2020

J’ai grandi dans un quartier populaire, je suis issue de l’immigration maghrébine. Je suis Française. Mais je ne suis ni un fantasme sexuel ni une femme à libérer de ces traditions familiales.#JeNeSuisPasUneBeurette — Nesrine Slaoui (@NesrineSlaoui) June 1, 2020