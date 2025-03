Le sommet arabe extraordinaire adopte un plan égyptien pour la reconstruction de Gaza

Le Sommet arabe extraordinaire, tenu mardi au Caire, a adopté un plan de relèvement et de reconstruction de Gaza présenté par l’Égypte, en coordination avec l’État de Palestine et les Etats arabes, et s’est engagé à fournir tout le soutien financier, matériel et politique pour sa mise en œuvre.

Le communiqué final adopté à l’issue du sommet a exhorté la communauté internationale ainsi que les institutions financières internationales et régionales à « apporter rapidement le soutien nécessaire à ce plan, sachant que les efforts de reconstruction doivent aller de pair avec l’amorce d’un processus politique dans la perspective d’une solution durable et juste, permettant au peuple palestinien de réaliser ses aspirations légitimes à l’établissement de son État indépendant et à vivre en paix et en sécurité ».

Le sommet a en outre salué la tenue prochaine, au Caire, d’une conférence internationale sur le relèvement et la reconstruction de Gaza, en coopération avec l’État de Palestine et l’ONU, et a appelé la communauté internationale à y participer activement pour accélérer la réhabilitation et la reconstruction de la bande de Gaza. Il a aussi préconisé la mise en place d’un fonds où seront déposés les contributions de tous les États et des institutions de financement donatrices, en vue de réaliser les projets de reconstruction.

Le communiqué final a insisté sur « l’importance impérieuse de poursuivre l’application intégrale de l’accord de cessez-le-feu dans ses deuxième et troisième phases » et sur « la nécessité pour chaque partie de respecter ses engagements, en particulier la partie israélienne ».

Il a également salué la décision palestinienne de créer un Comité de gestion de Gaza sous l’égide du gouvernement palestinien, composé de compétences issues de la bande de Gaza, pour une période de transition visant à faciliter le retour de l’Autorité nationale palestinienne à Gaza.

De même, le sommet a exhorté le Conseil de sécurité à « déployer des forces internationales de maintien de la paix pour contribuer à assurer la sécurité des peuples palestinien et israélien aussi bien en Cisjordanie qu’à Gaza, dans le cadre d’une perspective politique menant à la création de l’État palestinien ».

Il a également apporté son soutien aux efforts de la Coalition internationale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, sous la présidence de l’Arabie Saoudite, en sa qualité de présidente du Comité arabo-islamique conjoint sur Gaza, l’Union européenne et la Norvège.

D’autre part, le sommet arabe a souligné le rôle vital de l’UNRWA dans l’assistance des réfugiés palestiniens conformément à son mandat défini par les Nations unies dans les zones de son intervention, en particulier en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza.

Il a réaffirmé que le choix stratégique des pays arabes repose sur l’instauration d’une paix juste et globale, garantissant tous les droits du peuple palestinien, notamment son droit à l’établissement d’un État indépendant et souverain sur son territoire national, conformément à la solution des deux États et à l’Initiative arabe de paix.

Le Sommet a réitéré son rejet de toute forme de déplacement du peuple palestinien, que ce soit à l’intérieur de son territoire ou à l’étranger, sous quelque prétexte que ce soit, tout en condamnant fermement la récente décision du gouvernement israélien de bloquer l’acheminement de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza.