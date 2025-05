Le Real Madrid perd deux légendes

Les deux figures emblématiques du club merengue ont participé samedi à leur dernier match au mythique stade Santiago Bernabeu contre les basques de la Real Sociedad (victoire 2-0).

Le maestro tire sa révérence

Luka Modrić, génie croate de 39 ans ayant rejoint le Real Madrid en 2012 en provenance de Tottenham Hotspur, a marqué les générations en faisant notamment partie du légendaire trio Modric-Casemiro-Kroos qui fut le cœur battant du milieu de la Casa Blanca.

Durant ces 13 saisons, il a disputé 591 matchs, marqué 43 buts et délivré 95 passes décisives, faisant de lui le joueur le plus titré de l’histoire du club avec 28 trophées. Sa capacité à dicter le tempo et à briser les lignes avec des passes millimétrées en font un des meilleurs joueurs de l’histoire du football.

Parmi les moments phares de sa carrière, nous pouvons citer la passe extérieure du pied droit dotée d’une courbe parfaite, adressée à son coéquipier Rodrygo à la 90ème minute de la demi-finale de la Ligue des Champions de l’UEFA contre Manchester City. Un autre moment sensationnel fut le but via frappe enroulée contre l’Argentine en phases de groupes de la Coupe du Monde 2018.

Luka Modrić, qui a atteint le summum de la reconnaissance footballistique en remportant le trophée The Best ainsi que le Ballon d’Or en 2018, a remporté au cours de sa carrière madrilène six Ligue des Champions de l’UEFA, cinq Coupes du Monde des Clubs, cinq Super Coupes d’Europe, quatre titres de Champion de la Liga espagnole, deux Coupes du Roi et cinq Super Coupes d’Espagne. Lors de son passage au Dynamo Zagreb, il a remporté trois titres de Champion de Croatie, deux Coupes de Croatie et une Super Coupe de Croatie. Il a également emmené la Croatie en finale de la Coupe du Monde 2018, et a fini troisième lors de la Coupe du Monde 2022.

Le 22 mai 2025, le capitaine du Real Madrid a partagé un message sur les réseaux sociaux : « Le jour que je n’ai jamais voulu voir arriver est là. Samedi, je jouerai mon dernier match au Bernabéu. » Lors de son dernier match à domicile, une victoire 2-0 contre la Real Sociedad le 24 mai 2025, il a reçu un hommage vibrant avec une haie d’honneur et des ovations. Accompagné de sa femme Vanja et de leurs enfants Ivano, Ema et Sofia, il a quitté le terrain en larmes, sous les yeux de son ancien coéquipier Toni Kroos, présent dans les tribunes. Le lendemain du match, il a déclaré: « Ne pleurez pas parce que c’est fini, souriez parce que c’est arrivé. »

Luka Modric jouera ses derniers matchs avec le club merengue lors de la Coupe du Monde des Clubs 2025 qui se tiendra aux États-Unis de juin à juillet 2025. Il déclare: « Ce sera la dernière danse. Nous ferons tout pour ramener le trophée à la maison.»

L’adieu d’un tacticien d’exception

Parallèlement, Carlo Ancelotti, l’entraîneur le plus titré de l’histoire du Real Madrid, est en passe de rejoindre la selection nationale du Brésil après la Coupe du Monde des Clubs. Lors de ses deux passages à la Casa Blanca (2013-2015 et 2021-2025), l’italien a remporté trois Ligues des Champions de l’UEFA, deux titres de Champion de la Liga espagnole, deux Coupes du Roi, trois Super Coupes d’Europe, deux Coupes du Monde des Clubs et une Super Coupe d’Espagne.

Ancelotti est connu pour sa sérénité et son génie tactique qui lui ont permit de redonner un souffle au Real Madrid post-Zidane, en tirant parti d’un effectif mêlant vétérans comme Modrić ou Nacho et jeunes talents comme Rodrygo ou Vinicius Jr.

Son successeur, Xabi Alonso, aura la lourde responsabilité de continuer sur le tempo orchestré par Ancelotti et à maintenir la domination du Real Madrid, en Coupe d’Europe particulièrement, tout en rajeunissant l’effectif. Il bénéficie déjà d’une nouvelle recrue en ce sens, en la personne de Trent Alexander-Arnold qui signe libre de tout contrat depuis Liverpool.

