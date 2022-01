Le Prince héritier du Koweït : L’action arabe commune est une nécessité urgente

S’exprimant à l’occasion de la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères, à laquelle le Maroc était représenté par l’ambassadeur du Royaume en Egypte et son représentant permanent auprès de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Tazi, le Prince héritier du Koweït a ajouté que son pays «est conscient de l’importance de l’action arabe commune et de la nécessité de l’unité arabe, c’est pourquoi il s’est efforcé dans sa politique étrangère d’assainir l’atmosphère entre les frères et rapprocher les points de vue, et de jouer le rôle de médiation pour résoudre les conflits».

Le Prince héritier koweïtien avait reçu, dimanche matin au palais de Bayan, Cheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre d’Etat aux Affaires du Cabinet, ainsi que le président du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, et le Secrétaire général de la Ligue Ahmed Aboul Gheit, en plus de ministres des Affaires étrangères des pays arabes.

Cela intervient à l’occasion de l’accueil par le Koweït des participants à la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères dans sa 156-ème session.

La Ligue arabe a indiqué dans un communiqué que la réunion s’inscrit dans le cadre d’une précédente décision du Conseil de la Ligue de tenir une réunion consultative semestrielle sous la présidence de l’Etat qui préside la session ministérielle du Conseil de la Ligue arabe, rappelant que la première réunion consultative s’est tenue en juin dernier à Doha.

La réunion est considérée comme une réunion consultative informelle au cours de laquelle aucune décision ne sera prise. Au contraire, elle examinera tous les sujets évoqués par les délégations arabes, et ce dans le cadre du renforcement de la consultation et de la coordination entre les ministres des Affaires étrangères des pays arabes sur diverses questions d’intérêt commun.