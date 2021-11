Le président Xi Jinping promet à l’Afrique un milliard de doses anti-Covid-19

“Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la Chine fournira à l’Afrique un milliard de doses de vaccins supplémentaires, dont 600 millions sous forme de dons et 400 millions sous d’autres formes comme la mise en place d’unités de production de vaccins”, a dit, dans une allocution par visioconférence, lors de la cérémonie d’ouverture de la 8-ème conférence ministérielle sur la coopération Chine-Afrique (Focac), tenue lundi à Diamniadio, à 30 km de Dakar.

“Nous devons poursuivre la lutte solidaire contre le Covid. Nous devons accorder la priorité à la protection de nos populations et combler le fossé vaccinal”, a ajouté le dirigeant chinois, qui a salué dans son discours l’esprit d’amitié et de coopération Chine-Afrique.

Cet esprit “reflète l’expérience des deux parties dans le partage du bonheur et du malheur, et sert de source de force pour l’approfondissement des relations sino-africaines”, a poursuivi le président chinois.

Il a en outre souligné que la Chine et l’Afrique doivent s’en tenir à la coopération pour lutter contre la pandémie, approfondir la coopération pragmatique, promouvoir le développement vert, et sauvegarder l’équité et la justice.

La cérémonie d’ouverture de cette conférence, qu’abrite le Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), a été coprésidée par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall et son homologue chinois, Xi Jinping .

Elle a été marquée par les interventions par visioconférence des Présidents de la République Démocratique du Congo, de la République arabe d’Egypte, de l’Union des Comores, de la République sud-africaine, de la commission de l’Union Africaine et du Secrétaire général des Nations Unies.

Cette huitième conférence ministérielle réunit les représentants de la Chine et des pays africains ayant des relations diplomatiques avec Pékin.