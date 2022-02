Le parlement irakien annonce 33 candidats à la présidence

La liste des candidats comprend le président sortant Barham Salih, qui se présente pour l’Union patriotique du Kurdistan, le ministre de l’Intérieur du Kurdistan Rebar Ahmed Khalid, qui se présente pour le Parti démocratique du Kurdistan, et Rizgar Mohammed Amin, ancien juge en chef du Tribunal spécial irakien qui a organisé le procès de l’ancien dirigeant irakien Saddam Hussein, a indiqué un communiqué du parlement.

La liste comprend également des candidats non kurdes, contrairement au système de partage du pouvoir qui a prévalu en Irak après 2003 et qui stipulait que la présidence devait être réservée aux Kurdes, la présidence du Parlement aux Sunnites et le poste de Premier ministre aux Chiites.

Le 7 février, le Parlement (329 députés) n’a pas réussi à tenir une session pour élire un nouveau président en raison de différends entre les blocs parlementaires. Un jour plus tard, le Parlement a décidé de rouvrir la nomination au poste de président pour trois jours.

Depuis les législatives d’octobre remportées par Moqtada Sadr, l’échiquier politique reste plus que jamais polarisé. Après quatre mois de querelles, les partenaires n’ont toujours pas réussi à former une coalition parlementaire majoritaire, cruciale pour désigner par la suite un nouveau Premier ministre.