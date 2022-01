Le ministre mauritanien des AE reçu par le Président de la Transition au Mali

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette audience, Ismail Ould Cheick Ahmed a souligné que les discussions ont porté sur «les derniers évènements suite auxquels certains de nos frères ont malheureusement perdu la vie».

«A cet effet, paraît important en la circonstance de venir présenter nos condoléances au peuple Malien tout entier d’une part et d’autre part comment dégager des stratégies communes, renforcer notre coopération afin d’éviter ce genre d’incidents», a-t-il ajouté.

Il s’agit selon lui, de l’élaboration d’une stratégie qui consiste de commun accord de permettre aux citoyens de traverser les frontières tous les jours sans difficultés dans le cadre d’un système coordonné.

Les deux pays ont un destin commun, a dit M. Ould Cheickh Ahmed, avant de rappeler les liens historiques, géographiques, au-delà du facteur culturel que les deux pays ont en partagent.

D’autre part, les médias mauritaniens ont rapporté qu’une délégation ministérielle de haut niveau s’est rendue au Mali, pour élucider les circonstances de la mort de sept citoyens mauritaniens, et ce en ouvrant une enquête à ce sujet devant aboutir à déterminer les responsabilités et à imposer des sanctions sévères contre les auteurs de ce crime.

La visite a également pour objectif de coordonner avec les autorités maliennes afin de prendre les mesures qui s’avèrent nécessaires pour éviter la répétition de ce genre d’incidents tragiques et pour assurer la sécurité et la sûreté des Mauritaniens au Mali.

De son côté, la télévision malienne a rapporté que le gouvernement malien a présenté ses condoléances aux victimes de cet incident, survenu le 17 janvier et au cours duquel des ressortissants mauritaniens ont été tués, et a promis d’ouvrir une enquête et de traduire les auteurs devant la justice.

Le gouvernement malien a également affirmé sa volonté de renforcer la coopération avec la Mauritanie dans le domaine de la sécurité des frontières.

Il a déploré que cet incident survient quelques jours après qu’une délégation malienne de haut niveau s’est rendue en Mauritanie pour discuter de la coopération économique et commerciale, niant tout lien de l’armée malienne avec l’incident.