Le Maroc, « un pays qui a intégré le football au cœur de ses politiques publiques » (L’Equipe)

Le Royaume du Maroc, qui s’apprête à accueillir des compétitions sportives de grande envergure, est un pays qui a intégré le football au cœur de ses politiques publiques, engageant des investissements colossaux dans ses infrastructures, souligne le quotidien sportif français “L’Équipe”.

“Derrière la résilience de l’équipe d’Hakim Ziyech et Achraf Hakimi au Qatar, à l’hiver 2022, qui avait subjugué le monde entier, se cache une autre réalité, celle d’un pays qui a intégré le football au cœur de ses politiques publiques”, écrit le média spécialisé dans un article sous le titre “Avant la Coupe du monde 2030, le Maroc met les grands moyens pour développer ses infrastructures”.

Dans un long reportage à “la découverte des fondations de ce Royaume footballistique en plein essor”, le quotidien fait l’éloge notamment, illustrations photographiques à l’appui, du Complexe Mohammed VI de football à Salé, inauguré par le Roi en 2019.

S’étendant sur 35 hectares en bordure de l’immense forêt de la Maâmora, le complexe a coûté près de 60 millions d’euros, et il aurait été rentabilisé en six ans, rapporte le journal en citant le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

“La mise en place (du complexe) a permis d’avoir sur place les vingt-cinq équipes nationales, jusqu’à celles du futsal et du beach soccer. Cela réduit les charges d’hébergement comme de transport”, a expliqué M. Lekjaa cité par le journal.

Classes de l’académie d’arbitrage, séminaires des cadres de la fédération, réunions de la CAF ou même la cérémonie du Ballon d’Or africain: le Centre, géré comme une société anonyme, accueille sans arrêt des événements et des publics variés, fait observer l’auteur de l’article, notant que des départements de la FIFA y prendront bientôt leurs quartiers, pas loin du musée du football.

Le Complexe abrite aussi onze terrains, cinq hôtels aux chambres spacieuses, une mosquée qui côtoie une piscine olympique et un centre médical dernier cri, a-t-il relaté.

Pour son reportage, “L’Équipe” s’est rendu également au stade Ibn Batouta de Tanger, qui fait l’objet de travaux gigantesques de rénovation en prévision des prochaines échéances.

Inauguré pour la première fois en 2011 avec une capacité d’accueil de plus de 45.000 places autour d’une piste d’athlétisme, le stade Ibn Batouta a subi une première rénovation en 2019 mais, la future Coupe du monde oblige, l’enceinte passera dans une autre dimension, avec 62.544 places pour les grandes compétitions, l’installation de loges confortables…, conformément aux standards FIFA, écrit l’auteur de l’article.

Les 1.200 ouvriers du chantier ont installé, entre autres tâches herculéennes, une charpente métallique de 55.000 m2, ce qui en ferait la deuxième plus grande au monde après le Maracana, relève-t-il, notant que le Royaume a investi plus de 340 millions d’euros pour lifter le stade.

“Avec ses rangées de sièges bleu océan et blanc cassé, le stade de Tanger verse dans des tons calmes”, poursuit le quotidien, faisant état d' »immenses couloirs qui enlacent la pelouse et mènent sur près de 142 loges, certaines vastes comme des continents, d’autres, les plus haut perchées, offrant une vue sur la Méditerranée”.

En attendant la Coupe du monde 2030, le Maroc va connaître deux répétitions grandeur nature: la CAN féminine (5-26 juillet), qui débute samedi, et la compétition masculine (21 décembre – 18 janvier). Ces dernières années, le Royaume a investi dans des proportions considérables, conclut le quotidien spécialisé.