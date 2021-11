Le Maroc réitère son appui “fort et constant” à la “pleine” souveraineté des Emirats arabes unis

Le Maroc a réitéré, à New York, son appui “fort et constant” à la “pleine” souveraineté et à l’intégrité territoriale des Emirats arabes unis.

“Je voudrais réitérer l’appui fort et constant du Royaume du Maroc à la pleine souveraineté des Emirats Arabes Unis sur les îles émiraties occupées de Petite et Grande Tunb et Abou-Moussa, ainsi qu’au droit légitime de ce pays frère pour le recouvrement de son intégrité territoriale”, a souligné l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale.

M. Hilale intervenait devant les membres de la 4ème Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies.