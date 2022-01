Le Maroc prend la présidence du chapitre de Vienne du G77

Dans une allocution à cette occasion, M. Farhane a relevé que le G77 s’est imposé comme le plus important forum des pays en développement dans les fora internationaux visant à garantir leur droit au développement durable et à promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux.

“Il est donc crucial que nous restions soudés en tant que groupe uni qui croit au consensus tel que décrit par Platon dans ses dialogues +Criton et Protagoras+”, a plaidé M. Farhane.

“Nous savons tous que la recherche d’un consensus s’avère souvent un processus laborieux qui exige des efforts, de la patience, de la sagesse et du temps”, a-t-il concédé, soulignant toutefois que la recherche d’un consensus a été “le moteur du succès de la diplomatie multilatérale et de l’efficacité de l’esprit de Vienne”.

Pour assurer une plus grande visibilité au G77 et contribuer au renforcement de l’esprit du consensus de Vienne, M. Farhane a insisté sur l’importance de la durabilité des trois sous-groupes du G77 (groupes Afrique, GRULAC et Asie).

Les trois sous-groupes sont des éléments clés pour la durabilité du réseau multilatéral, notamment en termes de promotion d’actions de collaboration visant à atteindre un consensus sur des questions d’intérêt commun, a-t-il dit.

Chaque sous-groupe vise à produire une contribution qui sera améliorée, soutenue et appuyée en tant qu’apport de l’ensemble du G77 au débat international sur les problématiques mondiales, a fait observer M. Farhane.

L’ambassadeur du Maroc a également mis l’accent sur la créativité des sous-groupes qui permet de développer des idées, des propositions et des actions à entreprendre dans le cadre des initiatives et des projets multilatéraux que le G77 juge dans l’intérêt de la communauté internationale.

Enfin, il a souligné que le dialogue avec les autres groupes sur les sujets consensuels et les initiatives constructives pourrait renforcer l’esprit de consensus de Vienne, car l’architecture multilatérale de Vienne offre la possibilité d’interagir positivement entre les sous-groupes du G77 et les autres groupes régionaux et d’engager un soutien mutuel en matière de coopération technique.

Le diplomate marocain a, dans ce sens, réaffirmé sa volonté de continuer à travailler avec toutes les organisations basées à Vienne “pour consolider et renforcer la coopération internationale et répondre aux priorités de nos États membres, afin de soutenir leurs efforts de développement”.

“J’ai l’intention d’engager un dialogue régulier avec tous les membres du Groupe et les chefs exécutifs des organisations basées à Vienne pour promouvoir et mettre en œuvre les priorités du G77 dans le cadre d’une approche dynamique et collaborative, visant à renforcer un dialogue positif avec l’UE et d’autres groupes régionaux”, a-t-il soutenu.

En outre, M. Farhane a exprimé sa sincère gratitude aux membres du Groupe des 77 pour la confiance qu’ils ont placée en le Maroc pour assumer cette tâche importante.

Le Groupe des 77 et la Chine est une coalition de pays en développement, conçue pour promouvoir les intérêts économiques et politiques collectifs de ses membres et créer une capacité de négociation accrue aux Nations Unies.

Créée par 77 pays, l’organisation a grandi et compte désormais 134 États membres. Elle constitue une plateforme commune pour s’exprimer d’une seule voix pendant les négociations multilatérales.