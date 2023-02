Le Maroc lance Ã  Stockholm le “groupe des amis du multilatÃ©ralisme”

Cette initiative, fruit d’une collaboration entre les ambassades du Maroc et du Guatemala à Stockholm, a été saluée par le ministère suédois des Affaires Étrangères. Elle est vouée à fédérer des représentants de différentes régions du monde et des partenaires de divers horizons pour apporter leurs réflexions, en vue de renforcer le système multilatéral, en se focalisant sur des questions prioritaires, en l’occurrence la paix et la sécurité, le commerce mondial et la gouvernance économique, le changement climatique, le développement durable et la sécurité sanitaire.

A cette occasion, le diplomate marocain a souligné que le groupe des amis du multilatéralisme trouve son essence dans le multilatéralisme que défend le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, à savoir un multilatéralisme de solidarité, d’inclusion et d’action.

Mettant l’accent sur la nécessité d’un système multilatéral fiable et efficace, M. Medrek a, cependant, indiqué que le multilatéralisme ne peut plus être celui du passé, mais devrait être repensé et adapté aux défis du XXIe siècle. Il a assuré, à cet égard, que le Royaume reste convaincu que le multilatéralisme doit être fondé sur l’interaction collective où les Nations prennent ensemble les grandes décisions, qu’imposent les grands défis auxquels fait face, aujourd’hui, la communauté internationale.

Après avoir rappelé que le multilatéralisme a coïncidé avec la plus longue période de paix, de stabilité et de développement humain dans le monde, les membres du Groupe, à savoir les ambassadeurs d’Allemagne, d’Argentine, du Canada, d’Égypte, d’Espagne, d’Indonésie, du Portugal et de la Suisse, ont exprimé leur plein soutien à cette initiative et au multilatéralisme.

‘’Un monde fragmenté serait mal armé pour relever les immenses défis auxquels nous serons confrontés au cours de ce siècle’’, ont-ils relevé.

Les auteurs de cette initiative s’apprêtent, selon M. Medrek, à annoncer, prochainement, des conférences et tables rondes, qui seront organisées par le Groupe et animées par des diplomates de renom, des personnalités reconnues et des experts chevronnés.