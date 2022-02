Le Maroc dispose d’une capacité industrielle agile (Mezzour)

Intervenant lors de la première conférence annuelle du cycle “Think 2 impact”, initiée par l’Association marocaine des ingénieurs Arts et Métiers (Arts & Métiers Alumni), le ministre a relevé que le Royaume a démontré sa capacité industrielle à répondre non seulement à ses besoins mais aussi aux besoins des pays environnants et des pays amis.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, a fait preuve aussi de sa capacité innovante à créer et à inventer des solutions pour répondre à ses besoins, affirmant que les jeunes marocains sont en mesure d’offrir aujourd’hui des solutions novatrices.

“Ces solutions permettront non seulement d’assurer la souveraineté industrielle nationale, mais aussi la souveraineté industrielle au niveau régional”, a-t-il relevé à ce propos.

Il a, en outre, souligné que l’organisation de cette conférence, placée sous le thème “Souveraineté industrielle et économique: Défis, atouts et perspectives”, est en parfaite ligne droite avec les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, relatives au renforcement de la souveraineté industrielle du Royaume aux côtés de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté sanitaire.

De son côté, le président de l’Institut des métiers de l’aéronautique (l’IMA) et président d’honneur du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), Hamid Benbrahim El Andaloussi, a mis en avant l’intérêt de développer et de s’approprier les industries nationales, notamment l’aéronautique, tout en relevant les défis actuels particulièrement ceux liés à la décarbonation.

Il a, dans ce sens, fait le focus sur l’importance capitale de consolider les acquis dans les métiers mondiaux industriels tout en veillant à ce qu’ils deviennent pérennes. “Nous avons incontestablement une fabuleuse fenêtre d’opportunités pour devenir une plateforme de relocalisation économiquement soutenable”, a-t-il dit à cet effet.

La secrétaire générale de l’Association marocaine des ingénieurs Arts et Métiers et co-fondatrice d’EngiMa, Houda Farrahe a insisté, quant à elle, sur la mise en place des mécanismes d’accompagnement nécessaires aux industries marocaines et la préparation des compétences marocaines dans le domaine industriel à même d’acquérir le savoir-faire nécessaire pour lancer de nouveaux métiers.

Ceci permettra d’avoir des profils capables de garantir une souveraineté industrielle, a-t-elle dit, ajoutant que la digitalisation des process permet à l’entreprise marocaine d’améliorer et de renforcer sa compétitivité au niveau international.

Pour sa part, la président de l’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique (IMIS), CEO Guepard Group, Abdelmalek Alaoui, a mis en exergue les avantages de se doter d’un réseau de contacts solide, appelant les entrepreneurs à entretenir leurs relations avec leurs partenaires “car demain c’est eux qui rempliront leurs carnets de commande”.

“Le réseau est une force qu’on utilise pas assez au Maroc”, a-t-il fait observer, relevant qu’il s’agit d’un atout important qui permet d’atteindre plus de clients et éventuellement atteindre une croissance rapide.

Cette conférence, qui a été marquée par la participation d’invités avec un recul et une expérience avérée dans la scène industrielle et économique marocaine, a été également l’occasion de mettre l’accent sur le positionnement géopolitique et économique du Maroc dans le contexte actuel. L’Association marocaine des ingénieurs Arts et Métiers est un organisme à but non lucratif qui œuvre à la promotion et la consolidation du profil des ingénieurs Arts et Métiers au Maroc et à l’international. Elle veille à promouvoir le rôle de” l’ingénieur Arts & métiers” comme acteur principal et partie prenante du tissu socio-économique du Royaume.