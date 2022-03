Le khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria en visite au secrétariat général du Conseil supérieur des oulémas

Dans un mot à cette occasion, le khalife général a indiqué que les Chioukh de la Tariqa tijaniya au Nigeria contribuent à la diffusion des valeurs du soufisme sunnite, des enseignements du rite Malékite et du dogme acharite, des constantes qui caractérisent la pratique de la religion dans le Royaume.

Les liens spirituels et les relations historiques liant le Maroc et le Nigeria remontent à des siècles, a-t-il ajouté, tout en rappelant la contribution des Oulémas marocains à la diffusion des valeurs et des vertus de l’islam dans le continent africain en général et au Nigéria en particulier.

Il a, dans ce contexte, exprimé sa satisfaction de cette visite, au cours de laquelle il a été chaleureusement accueilli lui et la délégation l’accompagnant

De son côté, le secrétaire général du conseil supérieur des Oulémas, Mohammed Yessef, a mis en exergue le rôle majeur joué par le Maroc dans la diffusion de l’Islam et la consécration de ses valeurs spirituelles, scientifiques et civilisationnelles dans le monde, notamment à travers les bons exemples des chioukh du soufisme, soulignant que le rayonnement de la Tariqa tijaniya a pris source au Maroc, avant de se répandre dans tout le continent africain.

M. Yessef a , en outre, passé en revue les missions dévolues au Conseil et ses différentes attributions et structures.

Dans le cadre de son déplacement au Maroc, le khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria a visité le Mausolée Mohammed V à Rabat, où il s’est recueilli sur les tombes des regrettés Souverains, feus SM Mohammed V et SM Hassan II.

Il s’est également rendu à l’Institut Mohammed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates.