Le Festival de Cannes dévoile sa sélection officielle

Le Festival de Cannes a dévoilé, jeudi, la liste des 18 films sélectionnés pour la compétition officielle de sa 75e édition qui se tiendra du 17 au 28 mai.

Les filmes retenus parmi les 2.200 soumis aux sélectionneurs, venus de 155 pays sont “Les Crimes du futur” de David Cronenberg, “Holy Spider” d’Ali Abbasi, “Triangle of Sadness” de Ruben Ostlund, “Broker” d’Hirokazu Kore-eda, “Decision to leave” de Park Chan-Wook et “Showing up” de Kelly Reichardt.

Ont été sélectionnés aussi les films “Boy from Heaven” de Tarik Saleh, “La femme de Tchaïkovski” de Kirill Serebrennikov, “Les Amandiers” de Valeria Bruni Tedeschi, “Tori et Lokita” de Jean-Pierre et Luc Dardenne, “Armageddon Time” de James Gray, “Nostalgia” de Mario Martone, “Stars at noon” de Claire Denis, “Close” de Lukas Dhont, “Frère et soeur” d’Arnaud Desplechin, “RMN”, de Cristian Mungiu, “Leila’s Brothers” de Saeed Roustaee et de “Hi-han”, de Jerzy Skolimowski.

Le film d’ouverture sera la comédie gore “Z (comme Z)” de Michel Hazanavicius, l’auteur de “The Artist”.

Tom Cruise doit présenter en personne le nouveau “Top Gun”, 36 ans après, alors que, hors compétition toujours, résonnera en avant première la musique d’Elvis, biopic signé Baz Luhrmann.

De son côté, l’Australien George Miller promet un “anti Mad Max” avec un film réunissant Idriss Elba et Tilda Swinton.

Le Festival doit par ailleurs annoncer dans les prochains jours le successeur de Spike Lee à la présidence du jury, qui avait accordé en 2021 la Palme d’Or à la Française Julia Ducournau pour son long-métrage “Titane”.