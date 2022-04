Vidéo-Cambon: le futur président doit “faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les relations France-Maroc soient sans nuages”

Pour le président du Groupe d’amitié France-Maroc au Sénat, “quel que soit le résultat de l’élection” présidentielle française, le futur président “doit mettre en exergue et faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les relations France-Maroc soient sans nuages”.

“La relation France-Maroc est originale. Elle est unique. Aucune autre relation avec un autre pays ne lui ressemble” avec ses liens historiques, économiques, culturelles “nous dépassent”, a déclaré à Atlasinfo, le sénateur Christian Cambon.

Pour le président du Groupe d’amitié France-Maroc au Sénat, “quel que soit le résultat de l’élection” présidentielle française dont le second tour se tient le 24 avril, le futur président “doit être un ami du Maroc et qu’il mette en exergue et tout ce qui est en son pouvoir pour que ces relations (France-Maroc) soient sans nuages”.

“Le Maroc est un pays qui nous aide beaucoup à défendre nos valeurs”, notamment au Sahel, a souligné M. Cambon, indiquant que “c’est un pays qui mène un très beau combat pour les provinces du sud. Le combat de la raison, celui de la logique avec ce magnifique plan d’autonomie que Sa Majesté a proposé”.

“Nous avons plus que besoin de la paix. Le Maroc et la France sont des artisans de la paix”, a-t-il ajouté.